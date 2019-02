Campionato di light boxe, il team Scapecchi si presenta con quattordici atleti e tanta grinta

GROSSETO – Prima giornata del campionato italiano di light boxe, domenica 17 Febbraio 2019, presso la palestra Singha Fight Club di Sandro Buccolieri, in via Cere a Grosseto, con la grande famiglia dell’Asd Maremma Boxe di Alessandro Scapecchi pronta a partecipare con la sua squadra di atleti di Orbetello, Capalbio Scalo e appunto di Grosseto.

Quattordici amatori di gym boxe, disciplina amatoriale della Fpi che ha riscontrato grande entusiasmo e partecipazione. Si prevede grande partecipazione a questa “prima” dell’avvincente Campionato che quest’anno porterà i vincitori ai Campionati Italiani e successivamente agli Europei, in programma a Torino.

Convocazione alle ore 9 per pesi e accoppiamenti e dalle ore 11.

Questa la squadra della Maremma Boxe: da Orbetello Michele Carlini, Andrea Narlo, Roberto Capitani, Artemie Prepelito e Mario Romagnoli; da Capalbio Dante Mariotti e Carlo Crimi; da Grosseto Luca Gargano, Fausto Bologni, Samuele Meloni, Enrico Di Nicola, Matteo Spaventi, Stefania Turolla e Paolo Mantovani.