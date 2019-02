Calcio Uisp, la pioggia dimezza le partite ma Senzuno, Torbiera e Boccheggiano in gran forma

GROSSETO – Settimana all’insegna della pioggia per il calcio Uisp. Il maltempo dimezza il programma di Eccellenza e crea problemi anche ai quarti di finale di Coppa Big (torneo Elite a riposo). Sui campi che ospitano agonismo, però, arrivano verdetti importanti. A iniziare dal ruggito del Senzuno, che dopo un periodo di leggero appannamento in campionato si riscatta alla grande in Coppa, demolendo 3-0 il Torniella e staccando il biglietto per la semifinale: affronterà la vincente di Gavorrano-Montemerano, gara rinviata. Vince anche la Torbiera, 1-0 all’Atletico Grosseto, giovedì 7 febbraio l’altro quarto tra Massa Valpiana e Marsiliana.

In Eccellenza rinviate Chiusdino-Massa Valpiana, Sant’Angelo-Alberese e Seggiano-Montemerano. Il Boccheggiano sbanca 5-2 il rettangolo del Granducato del Sasso e prova a riavvicinarsi ala Massa Valpiana, ora distante 5 punti ma con una partita in meno disputata. Solo vittorie esterne: quella di misura del Magliano a Paganico e quella nettissima dell’Atletico Grosseto, 4-1 al Ribolla apparso un po’ in ombra. Si allunga la lista di recuperi nei campionati amatoriali, con le squadre che saranno attese dagli straordinari nelle prossime partite.

Coppa Big

Quarti di finale

Torniella-Senzuno 0-3

Torbiera-Atletico 1-0

Gavorrano-Montemerano rinviata

Massa Valpiana-Marsiliana 7 febbraio

Semifinali

Senzuno-Gavorrano/Montemerano

Torbiera-Massa Valpiana/Marsiliana

Tredicesima giornata

Granducato-Boccheggiano 2-5

Paganico-Magliano 0-1

Ribolla-Atletico 1-4

Chiusdino-Massa Valpiana rinviata

Sant’Angelo-Alberese rinviata

Seggiano-Montemerano rinviata

Riposa: Campagnatico

Classifica

Massa Valpiana 30 *

Boccheggiano 25

Montemerano 21 *

Seggiano 18 *

Chiusdino 17 *

Magliano 17

Paganico 15

Sant’Angelo 14 *

Campagnatico 14 *

Atletico Grosseto 13

Alberese 11 **

Ribolla 8 **

Granducato del Sasso 1

*Una partita in meno

** Due partite in meno