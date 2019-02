Calcio a 7, Bar Porta Vecchia in caduta libera, Veterani Sportivi al terzo posto

GROSSETO – La Stecca e Ristorante Il Veliero vincono e restano appaiate in vetta al campionato di calcio a 7 Csen dopo l’ottava giornata del torneo. Le due formazioni liquidano rispettivamente il Finanzia e Friends e la Panetteria Maremma. La Stecca ha però sudato le fatidiche sette camicie per avere la meglio del Finanzia e Friends (5-3 il finale): decisive le doppiette di Borscia e Sacchini. Tris rifilato anche dal Ristorante Il Veliero nei confronti (3-1) della Panetteria Maremma. Scala posizioni la squadra dei Veterani Sportivi, ora terzi, dopo il successo sul Panificio Arzilli targato Spampani (doppietta). Cede ancora il Bar Porta Vecchia, che perde due posizioni, strapazzato per 6-1 dal Napoli Maremma di Cantagallo, mattatore del match con tre reti. La classifica: La Stecca 17, Ristorante Il Veliero 17, Veterani Sportivi 15, Napoli Maremma 13, Bar Porta Vecchia 12, Finanzia e Friends 10, Panetteria Maremma 4, Panificio Arzilli 3. La classifica marcatori: 13 Savelli (Veterani Sportivi), 11 reti Battistini (La Stecca), 10 D’Andrea (Napoli Maremma), 9 Zerbini S. (Bar Porta Vecchia).

1-3

PANIFICIO ARZILLI: Di Lorenzo, Condomiti, Luci, Parricchi, Bruni, Narducci, Lato, Lozzi, Pastorelli.

VETERANI SPORTIVI: Chiofalo, Spampani, Nardi, Angeli, Carlotti, Penco, Lorenzetti.

Marcatori: Lozzi; 2 Spampani, Angeli.

6-1

NAPOLI MAREMMA: Canu, Rotondo, Latina, D’Andrea, Cantagallo, Basilicata, Manzo, Lopez, Casolaro.

BAR PORTA VECCHIA: Tullo, R. Zerbini, Blanchi, Bagnoli, S. Zerbini, Silvestre, Salvafondi, Guerra.

Marcatori: 3 Cantagallo, Basilicata, Lopez, Casolaro; R. Zerbini.

1-3

PANETTERIA MAREMMA: Piazzi, Carducci, Ferrara, Allegro, Chirico, Montiani, Cianti.

RISTORANTE IL VELIERO: G. Podestà, R. Podestà, Monaci, Wongher, Troncarelli, Cecconi, Bruni, Baggiani.

Marcatori: Carducci; R. Podestà, Cecconi, Wongher.

5-3

LA STECCA: Ottaviani, Borscia, Cuneo, Balducci, Falciani, Cantalino, Sacchini.

FINANZIA E FRIENDS: Gara, Orusei, Somma, Scipioni, Svetoni, Bova, Di Marino, Niccolini.

Marcatori: 2 Borscia, 2 Sacchini, Cantalino; Niccolini, Bova, Scipioni.