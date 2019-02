Bonifiche di Maremma patrimonio dell’umanità. Via libera dalla Regione. Marras: «Sosterremo i Comuni»

FIRENZE – “Un atto che avevo presentato alcuni mesi fa e che oggi è stato discusso e approvato all’unanimità dalla commissione Territorio e ambiente del Consiglio regionale – spiega Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana, a margine della seduta della commissione –. Si tratta di un percorso che ho sempre sostenuto e che ho deciso di portare all’attenzione della giunta regionale anche in seguito a nuove e diverse sollecitazioni ricevute dal territorio, su tutte la lettera del presidente della Provincia di Grosseto che richiedeva il coinvolgimento della Regione nell’iter per la presentazione della candidatura per l’inserimento del ‘paesaggio delle bonifiche di Maremma’ tra i siti Unesco riconosciuti come patrimonio dell’umanità”.

Il paesaggio delle bonifiche caratterizza e rende unico il territorio maremmano, ne rappresenta una delle più importanti trasformazioni morfologiche fin dal periodo rinascimentale, tanto che le varie opere e sono riconosciute anche come fattore di protezione ambientale e di valorizzazione delle produzioni agricole.

“In questo senso, dunque – prosegue Marras – con l’approvazione della mozione e la sua successiva attuazione, la Regione parteciperà a pieno titolo al percorso per la presentazione della candidatura sostenendo e supportando la Provincia e i Comuni interessati, anche attraverso il comitato promotore che nel frattempo si è costituito, per giungere all’obiettivo ambizioso ma molto importante per la nostra terra di iscrivere le bonifiche prima nella ‘Tentativ list’ nazionale, poi attraverso la segnalazione dello Stato al Centro del Patrimonio mondiale, nella lista Unesco così da arrivare all’universale riconoscimento del valore ambientale, storico, culturale e identitario del sito”.