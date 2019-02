Ambito turistico Maremma Toscana, c’è una new entry nel progetto

GROSSETO – Incontro dell’Ambito turistico Maremma Toscana area sud, con i rappresentanti dei Comuni di Civitella Paganico, Cinigiano, Campagnatico, Scansano, Magliano in Toscana, Manciano, Pitigliano, Sorano, Capalbio, Orbetello, Monte Argentario, Semproniano.

All’incontro, che si è tenuto al Maam, era presente il vicesindaco Luca Agresti in rappresentanza del Comune di Grosseto, capofila del progetto. Nel corso della mattinata, si è parlato di promozione del territorio e della formazione dell’Osservatorio turistico di destinazione. Per quanto riguarda l’accordo che era stato siglato in precedenza con Seam, sono state definite le strategie di intervento.

E tra le novità principali che sono emerse durante l’incontro, c’è l’ufficializzazione dell’adesione dell’Isola del Giglio, che adesso entra a far parte del gruppo dei Comuni dell’Ambito turistico maremma Toscana sud. Una nuova importante acquisizione che completa il gruppo dei Comuni.

“Si chiude così il team di lavoro che vede i Comuni cooperare per lo sviluppo della Maremma – commentano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e il vicesindaco, Luca Agresti – Importante è soprattutto l’inclusione dell’Isola del Giglio che, oltre a completare il quadro, è un elemento strategico anche per il carattere che ha questa parte della Maremma, soprattutto a livello turistico”.