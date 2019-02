Uomo sviene in auto: nell’abitacolo la musica a tutto volume

GROSSETO – È stato trovato privo di sensi, in un’auto parcheggiata al lato della strada, in via Michelangelo. Un uomo di 52 anni è stato soccorso questo pomeriggio, a Grosseto. Nell’auto la musica a tutto volume ha insospettito i passanti che hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco: all’arrivo della squadra alcune persone erano riuscite ad aprire lo sportello della vettura cercando di soccorrere l’uomo. Sul posto è intervenuto anche personale medico del 118 che ha prestato le prime cure all’uomo trasferito poi all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sono intervenuti anche i Carabinieri.