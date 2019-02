Una vittoria e una sconfitta per le formazioni Under 14 della Gea contro Cecina e Pontedera

GROSSETO – Una vittoria ed una sconfitta per le formazioni Under 14 della Gea Grosseto. Seconda affermazione per il quintetto maschile del Camping Village Il Sole allenato da Elena Furi, che nell’ultimo turno della stagione regolare ha battuto 72-63 il Basket Cecina. I giovani biancorossi, trascinati da Anselmi e Chinellato, hanno disputato un buon incontro, recuperando un punto nella prima frazione e allungando decisamente tra il secondo e terzo quarto, nei quali sono passati dal -1 al +14. Nel finale i livornesi hanno recuperato qualcosina. Triple per Di Nisio e Boncompagni.



Camping Il Sole-Basket Cecina 72-63

CAMPING IL SOLE: Di Nisio 9, Boncompagni 7, Pettrone 9, Anselmi 22, Chinellato 20, Ruta 6, Scadà, Carlea, Censini. All. Elena Furi, ass. David Furi.

PARZIALI: 20-21, 40-31; 57-43.



La Simply Market Gea resiste invece due tempini al Castellani Pontedera nella terza giornata del campionato Under 14 femminile Silver. Le ragazzine di Luca Faragli sono partite molto bene, pareggiando la prima frazione e andando al riposo lungo con appena quattro punti di ritardo. Nella seconda parte di gara, però, il divario si è fatto più netto, con le pisane che hanno fatto valere la loro maggiore fisicità e un paio di atlete davvero fuori categoria. Rimane comunque la buona impressione destata dalla squadra biancorossa nel primo tempo. Nel prossimo fine settimana trasferta alla portata della Simply Market a San Miniato.



Castellani Pontedera-Simply Market 65-41

SIMPLY MARKET: Tanganelli 7, Di Stano 4, Panella 2, Landi, De Michele 2, Lambardi 2, Vinci 10, Saccardo, Faragli 6. All. Luca Faragli.

PARZIALI: 6-6, 22-18; 57-37.