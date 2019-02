GROSSETO – L’ondata di maltempo, prima neve e poi pioggia è vento, ha abbandonato la Maremma.

Quella appena iniziata sarà una settimana di sole in gran parte del territorio provinciale. Sole, ma temperature nuovamente in ribasso dopo alcuni giorni più tiepidi. Quelli di martedì 5 e mercoledì 6 febbraio dovrebbero essere i giorni più freddi, con minime prossime allo zero nel capoluogo.

Confermate le consuete indicazioni che vedono, rispetto alla città di Grosseto, qualche grado in più sulla costa e qualche grado in meno all’interno e sui rilievi amiatini. Ovunque le massime saranno gradevoli, escludendo il pericolo di ghiaccio, fatta eccezione per le ore più fredde.

CLICCA QUI PER LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE