Un pareggio e una vittoria per gli Allievi del Gavorrano, rimandate le altre partite del settore giovanile

BAGNO DI GAVORRANO – Falcidiato dal maltempo il calendario delle impegni delle giovanili del Gavorrano Real Follonica. Gli Allievi regionali rossoblù escono indenni dal campo di Castelfiorentino, agguantando il pareggio nel finale con Riccardo Rubegli, dopo essersi trovati in svantaggio su calcio di rigore. Bella la prova di carattere del Gavorrano.

CASTELFIORENTINO: Posarelli, Zisa, Xhindi, Clemente, F. Manganiello, Borea, Gabriele, Borghi, Mirashi,

Costagli, L. Manganiello.

GAVORRANO:Brunelli, Porciani, Avenoso, Curcio, Capitani (28′ Haxhini), Cordovani, Chiodo, Toninelli (41′ Zanaboni), Palmieri (55′ Gabrielli), Carrella, Rubegni. A disposizione: Barbanera, Sili.

MARCATORI: 35′ (rig.) Gabriele, 82′ Rubegni.

Vincono invece gli Allievi interprovinciali contro il Vada (1-0). La partita, giocata su un campo pesantissimo, è stata decisa a due minuti dalla fine, al 78′ dal gol di Alessandro Centrella, che ha trovato la zampata vincente in una selva di gambe in area. Sabato prossima incontro con il Piombino, decisivo per il quinto posto finale.

La formazione del Gavorrano: Cacialli; Caronia, Bicocchi, Tozzini, Piscopo (45′ Pazzagli); Confortini, Centrella, Gentili (45′ Mariotti); Gesi, Bloise (75′ Spasanye), D’Argenzio (75′ Ciccotti). All. Luca Grossi.

Nei Giovanissimi regionali rinviata per impraticabilità di campo Gavorrano-Poggibonsese; rinviate anche Gavorrano-Roselle (Esordienti 2006) e Giovanile Amiata-Gavorrano (Esordienti 2007). La Figc ha spostato il raggruppamento “6 Bravo” di Valpiana, mentre slittano anche le partite della Coppa Carnevale di Follonica alla quale partecipano Primi Calci 2010 e Piccoli Amici 2012.