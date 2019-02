Servizi nelle frazioni, arrivano i contributi a fondo perduto

SANTA FIORA – L’amministrazione comunale di Santa Fiora e il Cosvig hanno dato avvio a un progetto per la tutela dei servizi di prossimità nelle frazioni, sostenendo investimenti tesi all’innovazione in chiave polifunzionale degli esercizi commerciali. L’obiettivo è quello di garantire, soprattutto alle persone più anziane e con mobilità limitata, la possibilità di accedere a servizi essenziali.

L’agevolazione viene concessa nella forma di contributo a fondo perduto erogato in due quote, ciascuna pari al 50 per cento del contributo totale concesso, a fronte del mantenimento in erogazione dei servizi come definiti nella proposta progettuale per 24 mesi. Il contributo massimale erogabile in 24 mesi ammonta a 5mila euro per singola impresa. La dotazione complessiva del bando, salvo rifinanziamento, è di 10mila euro.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12 del 29 marzo 2019.

Tutta la documentazione è disponibile al seguente link http://www.distrettoenergierinnovabili.it/der/s/cosvig/bandi-cosvig/incentivazione/2019_01_24%20Bando%20Contr%20Serv%20Prossimita%20Frazioni%20SANTA%20FIORA

Info: santafiora@cosvig.it, 366/8338509 0564/977624; oppure recarsi al secondo piano del palazzo comunale di Santa Fiora, piazza Garibaldi 25, negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle13.