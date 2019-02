Pallavolo Grosseto: brilla la prima squadra, battute agli ottavi di finale le Under 16

GROSSETO – Brilla la prima squadra della Pallavolo Grosseto, alti e bassi per le sue formazioni giovanili. Buona la prima di ritorno in serie C dove la Luca Consani coglie un meritatissimo successo a Livorno contro la formazione locale U21-Pediatrica Specialist per 3 a 1.

Partita fortemente sentita dalle ragazze di mister Spina consapevoli che un successo sarebbe stato un bel punto di partenza verso la salvezza e così è stato. Il sestetto ospite si dispone in campo con Arienti al palleggio, al centro Martinelli e Giuliani, Fidanzi e Lo Prieno di banda, Festelli come opposto e Franzese e Tocci nel ruolo di libero ma l’inizio non è dei migliori e si fa fatica ad entrare in partita rendendo facile il gioco delle padroni di casa che conducono per tutto il primo set fino al 25 a 20 finale.



Nella frazione successiva è tutta un’altra storia i dettami dell’allenatore vengono rispettati, le battute insidiose e precise mettono in chiara difficoltà le avversarie che non riescono più ad attaccare con efficacia, le ricezioni sempre più precise permettono al palleggiatore di smistare per gli attacchi di Fidanzi e Lo Prieno che sono quasi sempre vincenti e permettono di chiudere la frazione sul punteggio di 25 a 14.

Il terzo set ha un inizio più equilibrato attacchi e difese si susseguono in un alternarsi di batti e ribatti, fino al 14 a 11 per le biancorosse, quando la Fidanzi su un attacco vincente nel ricadere si infortunava al ginocchio costringendola ad abbandonare il campo di gioco. Alla ripresa del gioco veniva sostituita con la giovanissima Biagioli, classe 2003. L’infortunio della Fidanzi ha un’effetto accelerante sulle compagne che imprimono un ritmo di gioco che mette in difficoltà le livornesi, riuscendo ad aggiudicarsi il set per 25 a 22.

Nella quarta frazione il gioco rimane saldamente nelle mani delle maremmane, i muri e gli attacchi di Martinelli e di Giuliani, dell’opposto Festelli e quelli di Biagioli, contribuiscono con una difesa attenta e precisa alla vittoria del set per 25 a 17, portando tre punti preziosi per la classifica. Con questa vittoria in trasferta contro dirette avversarie per la salvezza la Lua Consani inizia in maniera positiva il girone di ritorno,unica nota amara l’infortunio di Fidanzi, a cui va un in bocca al lupo per un pronto recupero.

Luca Consani Grosseto: Lo Prieno, Tocci, Giovannelli, Fidanzi, Giuliani, Arienti, Grechi, Festelli, Franzese, Biondi, Martinelli, Giovannini, Biagioli. All. Spina, dirig. Barsotti.

Si infrange sullo “scoglio” della Pallavolo Cascina la lunga cavalcata delle ragazze nel campionato Under 16 Cdp Branca allenate da Ilaria Colella. Escono agli ottavi di finale con non poco rammarico le maremmane, che hanno giocato tutti i set alla pari ed in continuo equilibrio ma ingenuità e decisioni arbitrali da loro ritenute discutibili nei momenti cruciali hanno influenzato il risultato della gara. Pur trovandosi di fronte un avversario forte sia fisicamente che tecnicamente la squadra ha lottato a viso aperto e senza paura. Da segnalare l’ottimo esordio della giovanissima Elisa Toniazzi (classe 2006) e l’importante assenza per infortunio di Carmen Ferrante a cui vanno gli auguri da parte di tutta la Società per un pronto recupero. Le convocate: Sara Biagioli, Zhaida Forti, Maya Spina, Emma Fanciulli, Jasmin Danaila, Anna Raulli, Carlotta De Simone, Alice Manaschi, Lusiana Lanej e Elisa Toniazzi. Dir. Acc. Claudio Biagioli.

Grande prova di carattere e bel gioco per le Under 12 della Shine On nel derby contro il Grosseto Volley A, disputato all’ITI di fronte ad un numerosissimo pubblico e chiuso sul 2-2. Parte in svantaggio il team dei coach Natalini e Cantini: persi primo e secondo set a causa dei tanti errori commessi in ricezione e in battuta che favoriscono gli avversari. Mr. Natalini durante la pausa che precede il terzo set va giù duro e dopo una bella strigliata, le ragazze scendono in campo rigenerate, motivate e decise a non mollare.

Le parole del Mister hanno l’effetto sperato, si sbaglia pochissimo, si riceve in maniera precisa e si attacca ovunque, anche dalla seconda linea. Un grande applauso a queste giovanissime atlete, molte delle quali alle prime esperienze ufficiali, che hanno dimostrato un grande carattere e voglia di vincere. Bella prova per entrambe le compagini, bello il clima amichevole e collaborativo tra le due squadre che regalano al pubblico presente una grande prova di sportività e bel gioco. Le convocate: Aurora Bracci, Gaia Buonocore, Gaia Aurora D’Avanzo, Anna Denei, Diletta Domenichelli, Maddalena Esposito, Elisabetta Mazzi, Serena Perna, Chiara Rastrelli, Sara Riitano, Alice Romanini, Alyssa Schiattarella, Gaia Tizzi. All: Maurizio Natalini, Secondo all. Stefano Cantini e Dirig. accomp. Sonia Biasiolo.