Mensa scolastica: ecco come risparmiare. Quello che c’è da sapere sugli arrestrati

FOLLONICA – Il Comune di Follonica ha perfezionato il progetto di informatizzazione dei pagamenti relativi alla mensa scolastica e, contrariamente a quanto è sempre accaduto, coloro i quali pagheranno a seguito di ingiunzione di pagamento perché non hanno provveduto nei modi e termini corretti, potranno comunque usufruire ugualmente della detrazione fiscale da utilizzare al momento della dichiarazione dei redditi.

Gli utenti di questo servizio, e cioè i genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e quelle primarie, potranno quindi usufruire della possibilità di portare in detrazione anche i pagamenti effettuati nel 2017/2018 a seguito di ingiunzione; è questa un’opportunità in più che viene concessa a tutti coloro che, per motivi vari, non hanno potuto oppure si sono dimenticati di effettuare regolarmente il pagamento e che adesso, mettendosi in regola, potranno comunque detrarre la quota utile quando effettueranno la dichiarazione dei redditi.

“Quando abbiamo elaborato il nuovo bando per la gestione della mensa scolastica – dichiara l’Assessora Barbara Catalani – , abbiamo cercato di mettere insieme tutti quegli elementi che contribuissero a svolgere un servizio vero e importante per la comunità e le famiglie: al centro del progetto certamente la qualità del servizio offerto, il rispetto per l’ambiente, ma anche la semplificazione burocratica e la prospettiva di pesare meno sul bilancio di una famiglia”.

“Ricordo infatti – continua Catalani – che è ora possibile pagare la quota mensa, oltre che presso gli uffici comunali, anche on line , presso la Lottomatica ed i punti vendita convenzionati; adesso auspichiamo che la possibilità di portare in detrazione anche i pagamenti effettuati in ritardo, offrendo un incentivo in più agli utenti non in regola per pagare un servizio fondamentale per la nostra comunità, quale è quello della mensa scolastica”.