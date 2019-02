Chef Signori alla Prova del cuoco: «Telespettatori mi scrivono anche dal Canada»

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – «Ogni volta che va in onda una mia ricetta ricevo mail da tutta Italia e anche da oltre confine: le ultime sono arrivate dalle Canarie e dal Canada. Spesso si tratta di italiani che vedono la nostra terra solo in Tv, e che colgono l’occasione per riproporre le ricette ad amici e parenti». È lo chef Emilio Signori, patron del ristorante La Luna di Tirli, nel comune di Castiglione della Pescaia, e oramai volto noto della Tv, dove è ospite fisso del programma di Rai 1 la Prova del cuoco.

Signori, ogni martedì, alle 12.30, ha un’interessante rubrica su come trattare e cucinare la carne all’interno del programma di Elisa Isoardi. Una cucina semplice e sempre varia, quella che propone lo chef maremmano, con l’aggiunta di ingredienti che rendono ogni piatto un piccolo capolavoro culinario.