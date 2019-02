Infiltrazioni e cedimenti, i vigili del fuoco chiudono il locale

GROSSETO – Problemi statici in un locale. Una squadra del comando dei vigili del fuoco di Grosseto è intervenuta per un dissesto statico e infiltrazioni d’acqua in un locale che si trova a Principina a Terra, nel comune di Grosseto.

La squadra ha verificato la presenza di cedimenti fondali e lesioni diffuse sulle strutture del locale, nonché la presenza di infiltrazioni d’acqua. In via precauzionale il locale è stato reso inagibile fino alla verifica da parte di un tecnico abilitato che prescriva i lavori necessari e gli interventi per il ripristino delle originarie condizioni di sicurezza.