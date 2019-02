Il Circolo Pattinatori accelera nel finale, Follonica B tredicesima vittima

FOLLONICA – Il Circolo Pattinatori Edilfox stenta nel primo tempo (chiuso avanti solo per 1-0) poi dilaga sulla pista del Follonica B nella tredicesima di serie B, imponendosi per 8-2. Con Marco Zanobi in panchina, al posto di Massimo Mariotti assente per impegni federali a Valdagno, la corazzata biancorossa nella prima frazione è apparsa svogliata, sbagliando alcuni contropiede ed anche sfortunata con una serie di pali colpiti, prima di trovare il gol del vantaggio dopo 16 minuti con il follonichese Alessandro Saitta.

Nella ripresa Vecoli e compagni (il capitano Gemignani riprenderà in settimana gli allenamenti) hanno alzato il ritmo e hanno chiuso i conti nel giro di cinque minuti, tra il terzo e l’ottavo minuto. Il successo è stato comunque nettissimo grazie anche alla superprestazione di Michael “Saracinesca” Saitta che ha parato ben quattro tiri di prima ai volenterosi e ben messi in campo azzurrini di Federico Pagnini, che nel finale hanno accorciato il divario con una doppietta di Alberto Cabiddu. Tra i grossetani triplette per Gionata Vecoli (arrivato a 39 centri stagionali) e per Alessandro Saitta.

L’Edilfox, nonostante un primo tempo sotto ai suoi standard, continua comunque la sua marcia solitaria in testa alla classifica, con otto punti di vantaggio sulla seconda, e, a cinque giornate dalla fine, vede avvicinarsi sempre di più la matematica qualificazione per le Final Eight di maggio.

FOLLONICA B: Fiorini, Fillini; Biasetti, Montauti, Maldini, Cabiddu, Matassi, Fabiani, Rondelli, Biancucci. All. Federico Pagnini.

EDILFOX GROSSETO: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Bardini, Vecoli, Lugli, Rosati, Angeloni, Brunelli, Battaglia. All. Marco Zanobi.

ARBITRO: Matteo Righetti.

RETI: nel pt al 16’13 Ale Saitta; nel st al 3’04 Brunelli, 6’31 Vecoli, 8’25 Ale Saitta, 12’10 Rosati, 13’30 e 20’42 Vecoli, 22’50 Ale Saitta, 23’50 e 24’23 Cabiddu.

I risultati del 13° turno: Follonica A-Prato 9-2, Maliseti-Siena 0-8, Rotellistica Camaiore-Cgc Viareggio 6-5, Carispezia Sarzana-Viareggio Hockey 7-12, Follonica B-Edilfox Grosseto 2-8.

La classifica: Edilfox Grosseto 39 punti; H. Viareggio 31; Follonica A 28, Camaiore 26; Siena 22; Prato 18; Sarzana 10; Follonica B 9; Cgc Viareggio 4; Maliseti 3.

Prossimo turno: Edilfox Grosseto-Prato (sabato alle 18 in via Leoncavallo), Siena-Viareggio Hockey, Cgc Viareggio-Follonica B, Follonica A-Camaiore, Maliseti-Sarzana.