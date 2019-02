Emergenza abitativa: il Comune risponde con 18 nuovi alloggi

“Dopo tanti anni si torna finalmente a costruire abitazioni per l’edilizia residenziale pubblica. Con la progettazione di queste 18 nuove abitazioni – ha spiegato Andrea Benini, sindaco di Follonica – affrontando in modo strutturale e non emergenziale o assistenzialistico il tema dell’emergenza abitativa, in questi anni drammaticamente cresciuto, aggravato dalle difficoltà della perdita del lavoro che hanno generato fatica e insicurezza in tante famiglie della nostra città. Diciotto nuovi alloggi sono una cifra considerevole che dà una bella boccata di ossigeno alla graduatoria, considerando che il movimento è in media di 5-6 assegnazioni l’anno. Aumentare il patrimonio comunale dell’Erp corrisponde, quindi, a dare un segnale forte che va proprio in questa direzione per aumentare il patrimonio dei 261 alloggi attuali”.

“Questi interventi non sono chiaramente sufficienti ad esaudire tutti i bisogni che ci sono nel nostro territorio ma rappresentano una risposta importante e concreta, con i fatti e non con le parole, per abbassare il livello dell’emergenza abitativa a Follonica. È importante allo stesso tempo continuare il lavoro iniziato in questi anni sui controlli rispetto alle assegnazioni, per affermare un principio non solo di legalità ma anche di giustizia sociale, affinché possa avere l’assegnazione, o mantenere l’alloggio, chi ne ha effettivamente diritto. Voglio ringraziare infine – conclude il sindaco Benini – il lavoro svolto dai nostri uffici e quelli dell’Epg provinciale, oltre naturalmente al direttore, al presidente e tutto il consiglio”.