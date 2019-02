“Dentro i nostri giorni”: al via la nuova trasmissione curata dalla Diocesi di Grosseto

GROSSETO – Una giornata al monastero di Siloe, a Poggi del Sasso, per conoscere più da vicino la vita di una comunità monastica, raccontarne i ritmi, conoscerne il carisma e le attività portate avanti. Sarà questo l’argomento della prima puntata di “Dentro i nostri giorni”, la trasmissione televisiva a cura dell’ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Grosseto, che andrà in onda martedì 5 febbraio alle 19.20 su Tv9 (canale 16 del digitale terrestre).

La trasmissione, con cadenza quindicinale, vuol essere un ulteriore spazio di annuncio, di approfondimento e di racconto della vita ecclesiale attraverso un mezzo di comunicazione molto capillare come la tv. Repliche della prima puntata andranno in onda lunedì 11 febbraio alle 13.10; martedì 12 febbraio alle 19.20 e sabato 16 febbraio alle 12.15. Complessivamente, in questa prima stagione, saranno mandate in onda 26 puntate fino a febbraio 2020, con le relative repliche.