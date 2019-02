Cordoglio nel Psi «Gianfranco era un socialista vero»

ORBETELLO – La Federazione provinciale del Psi si stringe «intorno ai familiari del compianto Gianfranco Natali, che sabato scorso ci ha lasciato. “Francone”, come lo chiamavano a Talamone, era un modello per tutti, un socialista vero che concepiva la politica come servizio, senza pretendere niente per sé, lavorando sodo per il bene della sua comunità, come quando fu assessore al turismo per il Comune di Orbetello, ma non solo».

«Era un compagno vero, sempre disponibile con gli altri, generoso in un mondo ormai egoista, umano e altruista. Mancherai a tutti quelli che ti hanno conosciuto, e manchi già» conclude il Psi.