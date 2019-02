FOLLONICA – Terzo appuntamento con il carnevale follonichese, tra gli appuntamenti più apprezzati della provincia. Oggi andiamo a scoprire segreti e curiosità del rione Cassarello.

Carro: Il rione Cassarello ha presentato il suo bozzetto ispirato ai temi dell’ecologia e del contrasto all’inquinamento: il carro si chiama “Salviamo il mare, Help me”. Domina il carro un enorme mostro marino che emerge dalle onde, un mostro che si nutre dei rifiuti di plastica che lo circondano e che rischia di travolgere il mare pulito di un tempo, rappresentato dalle ragazze della mascherata. «Il rione Cassarello – afferma il presidente Mario Buoncristiani – vuole richiamare l’attenzione su un tema sempre più urgente e sensibilizzare le persone a non abbandonare i rifiuti in mare e incrementare il riciclo». Ogni persona può dare il proprio piccolo contributo «E siccome il miglior insegnamento è l’esempio – prosegue Buoncristiani – il rione ha deciso di utilizzare e riciclare, per la realizzazione dei vestiti e degli accessori della mascherata anche rifiuti di plastica».

di 18 Galleria fotografica Erika Borelli reginetta









di 24 Galleria fotografica Reginette 2019









Reginetta: La reginetta si chiama Erika Borelli ha 20 anni è la giovanissima e orgogliosa mamma di una bambina di 2 anni. «Sono di Follonica, oltre a fare la mamma, amo andare in palestra, mi piace ballare, recitare, cantare: sono una sognatrice. Fin da bambina vedevo le reginette e mi ci vedevo, avrei voluto essere al posto loro. Ho sempre fatto parte del rione e quando mi hanno proposto di fare la reginetta ho accettato con gioia e orgoglio».

Organigramma: Mario Buoncristiani – presidente e costruttore carro, Vittorio Achilli– logistica, Cristoforo Agrò – costruttore carro, Paola Avanzati– sarta e festeggiamenti rionali, Tosca Bartali – festeggiamenti rionali, Rita Barelli– festeggiamenti rionali , Diego Baietti – costruttore carro, Danilo Baietti – costruttore carro, Tania Bonarelli– festeggiamenti rionali, Angela Bruchi – festeggiamenti rionali, Adriano Bruno– vice presidente e costruttore carro, Paolo Bucci – costruttore carro, Manola Burrini – festeggiamenti rionali, Stefano Campinoti– costruttore carro, Franco Carapelli – costruttore carro e ideatore bozzetto, Assunta Caruso– responsabile sfilata bimbi, Angela Ciraldo – festeggiamenti rionali, Angelo Ciraldo – costruttore carro, Simona Ciraldo – festeggiamenti rionali, Alessio Cumoli – autista trattore, Vasco Cumoli – autista trattore, Simone Cumoli – autista trattore, Irene D’Alessandro – segretaria, Ettore Ducci – fotografo, Carlo Fontani– costruttore carro, Diva Fiorenzani – sarta, Silvana Fusai – sarta, Armando Gesi – costruttore carro, Simone Grazi – costruttore carro, Stefano Greco – costruttore carro, Monica Luciani –festeggiamenti rionali, Raffaella Mascagni – festeggiamenti rionali e cuoca, Franco Minucci – costruttore carro, Adriana Moricci– sarta, Luigi Morrone – costruttore carro, Laura Mosca – costruttore carro, Sonia Pacini – festeggiamenti rionali, Leonardo Petricci – cuoco rione, Elisa Premoli– coreografa del rione, responsabile musica e carro, Iliano Ranieri– logistica, Valentina Ranieri– logistica, Bruno Rappoli – costruttore carro e ideatore bozzetto, Fabio Rocchi – costruttore carro, Sofia Rocchi – coreografa rione, responsabile musica e carro, Alessandra Salvadori – festeggiamenti rionali, Giuseppina Savini – sarta e coordinatrice mascherata, Giorgio Serdini – costruttore carro, Danilo Serdini – costruttore carro, Alessandro Sestini – costruttore carro, Lando Stefanelli – cassiere e costruttore carro, Annalisa Tafi– festeggiamenti rionali, Maurizio Tafi – costruttore carro, Danila Tassi – logistica, Martina Ticciati – responsabile mascherata adulti e musica, Giovanni Tisato – costruttore carro, Angelo Trebeschi – costruttore carro, Marcella Vanni– festeggiamenti rionali, Piero Vincentini – costruttore carro

Aiuto comitato: Simonetta Simonelli – sarta, Luana Pecchia – sarta, Salvina Salvini – sarta, Renata Marchionni – sarta, Isa Trebeschi – sarta, Parrucchiere reginetta: “Teste Matte” di Rosella e Simona, Truccatrice della reginetta: Ilaria Capecchi