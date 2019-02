A Follonica in arrivo il corso gratuito di aggiornamento Haccp

GROSSETO – È in arrivo, a Follonica, un’edizione gratuita del corso di aggiornamento Haccp, per titolari ed addetti.

Il corso è organizzato ed offerto da Ascom Confcommercio Grosseto e si svolgerà martedì 27 febbraio presso la sede territoriale di via Dante Alighieri 9.

L’attestato Haccp è necessario per lavorare in qualsiasi settore della ristorazione o vendita e somministrazione alimenti e bevande.

Si tratta di un requisito preferenziale, ben spendibile non solo nel comparto dei pubblici esercizi, ma anche presso le numerose attività del settore alimentare che, nelle località costiere della Maremma, sono pronte ad incrementare l’organico aziendale per affrontare la stagione estiva.

Per maggiori informazioni e per iscrizioni, rivolgersi agli Uffici Formativi della Confcommercio provinciale, in via Tevere 17 a Grosseto, numero di telefono 0564 417941, e mail servizitecnici@confcommerciogrosseto.it.

L’associazione informa che i posti sono limitati, pertanto si consiglia di prendere contatto quanto prima con gli uffici Ascom. Il termine per le iscrizioni è fissato al 20 febbraio.