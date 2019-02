Under 18, alla Maregiglio Gea la stracittadina contro il Grosseto Team 90

GROSSETO – Con uno strepitoso ultimo quarto la Maregiglio Gea s’aggiudica il derby di ritorno del campionato Under 18 silver a spese della Pallacanestro Grosseto Team 90 (67-54 il risultato finale). La stracittadina è stata appassionante ed equilibrata per trenta minuti, poi i ragazzi di Pablo Crudeli, con una grande difesa e una serie di ottimi attacchi, hanno cambiato l’inerzia al match. Una grande prova di forza della Gea, che ha mostrato una crescita tecnica e caratteriale, con tre 2002 e tre 2003 in campo contro un avversario che ha schierato solo 2001.



Nel primo quarto parte forte il Team 90 che, con i centri di Ciacci e Belella, e prende un iniziale margine, mentre la Gea stenta a trovare il ritmo che però arriva con lo scorrere dei minuti. Nel secondo tempo i ragazzi dell’ex Eracli ripartono forte mettendo insieme fino a nove punti di vantaggio, ma poi la Maregiglio rialza immediatamente le testa e piano piano colma il divario. Due triple di Giovanni Piccoli (top scorer del match con 27 punti) consentono il temporaneo sorpasso della Gea. A Questo punto è una lotta punto a punto con le due grossetane che vanno all’intervallo lungo sul 33-33.

Il terzo tempo è del Team 90, complice la Gea che commette troppi errori in attacco con la palla che non entra nel canestro. L’ultimo quarto si apre con una bomba di Sesar Bocchi e dà il via ad un dominio assoluto della Maregiglio che firma un parziale di 24-5, come detto per merito anche di una difesa che non consente più agli avversari di realizzare. La prima annulla lo svantaggio e poi gradualmente prende margine. Nel finale Bassi e compagni non trovano ostacoli e riescono anche a superare il Team 90 negli scontri diretti, riscattando il -8 dell’andata con un meritatissimo +13, frutto di una grande prestazione collettiva.



TEAM 90: Belella 8, Goracci, Cardelli 2, Musardo 2, Nencioni 2, Briganti, Ciacci 25, Casanova 7, Marletta, Papini, Cargiolli 5, M. Muntean 3. All. Eracli.

MAREGIGLIO GEA: Tamberi 1, Baffetti 8, Scarpino 5, Pieri, C. Muntean 4, Burzi 2, Gruevski 7, Bassi, Scurti 9, Bocchi 5, Piccoli 27, Grilli. All. Crudeli.

ARBITRO: Bettazzi di Arcidosso.

PARZIALI: 17-14, 33-33, 49-43.