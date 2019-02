FIRENZE – Ancora condizioni di instabilità sul Tirreno porteranno per la giornata di oggi, domenica 3 febbraio, piogge e temporali sparsi su tutta la regione, ma più frequenti sulle zone centro meridionali. Piene in esaurimento su Arno e Ombrone Grossetano.

Per questo la Sala operativa unificata permanente della Regione mantiene codice giallo fino alla mezzanotte di oggi su foce Arno, costa centro sud e sull’Arcipelago per rischio idrogeologico e idraulico. Da domani, lunedì, è prevista una graduale aumento della pressione.

Questa mattina l’ufficio di protezione civile del Comune di Manciano ha fatto riaprire la circolazione e ripristinare gli attraversamenti a scivolo presso località Onteo e Cirignano sul torrente Elsa. Ripuliti dai detriti dalla Protezione civile e da alcuni privati intervenuti in aiuto al Comune. Oltre 60 millimetri la pioggia caduta in 48 ore sul Mancianese. La viabilità è tornata regolare in tutte le arterie stradali comunali. (Nella foto attraversamento a scivolo in località Cirignano questa mattina dopo la piena dell’Elsa).

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.