Piogge e maltempo: Ombrone in golena, Bruna in piena

GROSSETO – Dopo le piogge di ieri in Maremma torna il sole e si vedono gli effetti dell’ondata di maltempo soprattutto nei maggiori corsi d’acqua della provincia. In particolare per l’Ombrone e per il Bruna.

Per il fiume Ombrone proprio in queste è stata aperta la fase 3 per rischio idrogeologico: il fiume è in golena. E’ stata attivata la vigilanza sugli argini. La Protezione civile comunale di Grosseto sta monitorando costantemente la situazione.

A Castiglione della Pescaia invece il Bruna è in piena (foto). L’enorme quantità di acqua che defluisce in queste ore verso il mare sta portando nell’area del porto canale molti detriti e in particolare cannucce che oltre ad incastrarsi tra le barche ormeggiate si riverseranno lungo le spiagge del litorale. Il Comune sta già pensando ad un intervento straordinario di pulizia degli arenili da programmare tra qualche giorno quando l’ondata di piena si sarà esaurita (in basso la foto della situazione dell’Ombrone nella zona di San Martino a Ponte Tura).

Qui trovate tutte le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, per le prossime ore e i prossimi giorni potete consultare il nostro servizio meteo con aggiornamenti in tempo reale: www.ilgiunco.net/meteo/grosseto/