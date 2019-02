Opere pubbliche, maggioranza: «Da marzo un intervento al mese. Investimenti per 10 milioni di euro»

ORBETELLO – «Tante opere pubbliche sono già state realizzate in questi due anni ma ora, dopo tanto e continuo lavoro con le procedure burocratiche ormai conclusivo in fase di conclusione, ogni mese a partire da marzo avrà materialmente inizio un nuovo intervento pubblico a raffica» lo dice la lista di maggioranza Patto per il Futuro.

«Si parte con il completamento delle riasfaltature a Fonteblanda, parte di Neghelli, Orbetello Scalo e la strada ex orti da Ospedale ad inizio diga, si prosegue con escavo Porto di Talamone e secondo stralcio lavori Bocciofilo di Albinia e si continuerà con la messa in sicurezza della scuola materna di Neghelli, la nuova piazza di Fonteblanda, il nuovo spazio verde attrezzato a Neghelli, i lavori di contenimento dell’erosione a Feniglia, Giannella e fascia Osa-Albegna… fino alla nuova scuola elementare di Albinia e la pista ciclabile di Giannella. Troppi sono gli interventi per poterli elencare tutti. Tutto questo grazie ad una squadra di Assessori e Consiglieri Delegati molto unita e operativa. In totale oltre dieci milioni di euro in opere pubbliche pronte a partire entro il 2019».