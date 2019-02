GROSSETO – Arriva al terzo minuto di recupero il pareggio dell’Atletico Cenaia, che beffa il Grifone e rilancia il Fucecchio a due punti dalla capolista. Una partita buttata, dominata ma mai chiusa dai biancorossi che recriminano su due rigori non concessi ma devono anche fare i conti con le tante occasioni non concretizzate. Un brusco risveglio per la truppa di Magrini che adesso dovrà reagire immediatamente, visto anche l’ottimo stato di forma del Fucecchio.

Stesso modulo per Magrini, 442 a rombo, che deve fare i conti con qualche piccolo problema di formazione. Nunziatini in porta con Ciolli-Gorelli centrali, mentre Sabatini torna al suo posto sulla corsia di sinistra e Pizzuto sulla destra. Fratini davanti alla difesa, con Luci e Camilli mezze ali e Boccardi trequartista dietro ad Andreotti e Vanni.

Si inizia con una valanga di applausi, e un mazzo di fiori, in ricordo di Mauro Balduccelli, il volontario della società biancorossa scomparso pochi giorni fa. Per lui un minuto di silenzio e il mazzo di fiori depositato da capitan Ciolli sulla panchina, a bordo campo. Altro scroscio di applausi e un riconoscimento speciale da parte della società e di tutta Grosseto consegnato a un emozionato Leonardo Speroni, tifoso e giocatore, leader per grinta e coraggio. Un tributo, infine, anche alla Blue soccer.

Grifone subito propositivo con l’affondo di Pizzuto al 3’ e il cross in area per Andreotti, intercettato dal portiere ospite. Il campo percosso dalla pioggia non aiuta e al 6’ il Cenaia fallisce con Signorini, davanti porta, un’occasione ghiottissima. Al 10’ doppia occasione per il Grosseto, prima con il cross di Sabatini per Andreotti, chiuso dalla difesa ospite, e poi con Vanni bravo a stoppare in area e a girarsi in pochi centimetri senza però trovare la porta per via di un intervento dubbio della difesa, giudicato però regolare dall’arbitro. Un minuto dopo il Grifone passa: cross di Sabatini per la testa di Vanni. Il pallone va in rete ma il guardalinee annulla per fuorigioco. Alla mezz’ora dopo un batti e ribatti in area il pallone è preda di Fratini che, dai venti metri, prova il tiro. Serafini si salva però in angolo, tra gli applausi del pubblico per la giocata maremmana. Al 32’ Andreotti scappa in area ma Mazroui lo stende: l’arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Dagli undici metri Vanni calcia debolmente e il portiere ci arriva, ma sulla respinta non può nulla e lo stesso Vanni insacca il gol del vantaggio.

L’inizio ripresa è ancora biancorosso: Andreotti parte come un treno e sulla linea di fondo protegge la palla per poi servirla a Camilli che, con una magia, fa fuori due avversari e serve Boccardi. Pippo entra in area e calcia, ma Serafini para. Ancora applausi per i giocatori di casa. Ancora Andreotti, in grande spolvero, sfiora il gol in due occasioni: con un tiro da fuori, premiato da un lunghissimo applauso del pubblico, e con una sforbiciata volante subito dopo. Risponde il Cenaia con un tiro dal limite di Arrighi, ma Nunziatini para a terra. Ancora Andreotti, generoso come non mai, serve nell’arco di due minuti due splendidi assist che Boccardi non riesce a concretizzare. Al 16’ è Ciolli, ingannato dal terreno fangoso, a non concretizzare un angolo di Fratini sul secondo palo. Al 24’ l’occasione passa sui piedi di Andreotti, servito da Vanni, ma il tiro finisce a fil di palo.

Al 25’ Vanni finisce a terra in area di rigore: l’intervento sembra nettissimo ma l’arbitro lo giudica regolare scatenando l’ira di tifosi e giocatori. Ultimo quarto d’ora per Molinari, al posto di un applauditissimo Vanni. Dentro anche Zagaglioni per Camilli. Al 43’ contropiede del Grosseto con Pierangioli che filtra un’ottima palla per Molinari, ma l’attaccante angola troppo e il pallone si spenge sul fondo. Un minuto dopo triangolazione Pierangioli, Zagaglioni e Luci, ma la conclusione del centrocampista è alta. In pieno recupero arriva la beffa. Il Cenaia butta una palla in mezzo, Gorelli non ci arriva e dietro di lui sbuca Sarais che inchioda Nunziatini per l’1-1 finale. Lo stesso Gorelli a un minuto dalla fine nell’ultima incursione del Grosseto prova a rimediare all’errore mettendo in mezzo di testa una palla che, davanti porta, Luci calcia alle stelle. Finisce così con un passo indietro e con il Fucecchio che accorcia, tornando a soli due punti dalla capolista.

Grosseto-Atletico Cenaia 1-1 (1-0)

GROSSETO: Nunziatini; Pizzuto (23’ st Cantore), Gorelli, Ciolli, Sabatini; Luci, Fratini, Camilli (31’ st Zagaglioni), Boccardi (42’ st Del Nero); Andreotti (36’ st Pierangioli), Vanni (29’ st Molinari). A disposizione: Cipolloni, Lepri, Bianchi, Villani. All. Magrini.

ATLETICO CENAIA: Serafini, Del Gratta (21’ st Bamba), Giari, Mazroui (13’ st Perazzoni), Signorini, T. Gemignani, Maiorana, Sarais, Bruzzone, Bani, Arrighi (33’ st Sardi). A disposizione: Marrucci, J. Mari, Neri, F. Gemignani. All. Ciricosta.

Arbitro: Mirko Borghi di Firenze (Lumetta di Piombino e Giannetti del Valdarno).

Angoli: 8-2

Reti: 33’ Vanni, 48’ st Sarais.

Recupero: 0-5’