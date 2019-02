Grifone, le pagelle dei biancorossi contro l’Atletico Cenaia

NUNZIATINI 6: Buona gara, ma deve arrendersi proprio nel finale al gol beffa dell’Atletico Cenaia.

PIZZUTO 6: Una partita importante, iniziata subito con un affondo e un ottimo cross, in cui torna a rivendicare la sua presenza nei confronti di Cantore. (Dal 23’ st CANTORE 5: entra nel momento più difficile, purtroppo per lui, senza riuscire a trovare la giusta concentrazione).

GORELLI 5: Non è il gladiatore di sempre e, purtroppo, la palla che gli passa sulla testa nel recupero incide in maniera pesante sul suo voto. Prova a rifarsi a tempo scaduto regalando, con una testata prepotente, la palla del vantaggio a Luci, che spreca clamorosamente.

CIOLLI 5,5: Meglio del suo compagno di reparto, anche se pesa l’occasione del possibile 2-0 fallita al 16’ della ripresa sul secondo palo. Le condizioni del campo non hanno certo aiutato.

SABATINI 6: Partita importante, soprattutto il primo tempo, in cui il terzino torna finalmente a proporsi in avanti con tre cross degni di nota nei primi quindici minuti. Buonissima la prestazione offensiva, bene come sempre quella difensiva.

LUCI 5: Partita grintosa condita però da troppi errori. Pesa come un macigno l’occasione fallita a tempo scaduto davanti porta: una palla messa in mezzo da Gorelli, che Luci calcia alle stelle non centrando neppure lo specchio. E pesa ancora di più il passaggio sbagliato fatto a Pierangioli che ha dato il là al pareggio finale del Cenaia.

FRATINI 6: Generoso e preciso davanti alla difesa. Il terreno pesante non lo favorisce, ma le sue geometrie sono importanti, soprattutto quando manca Zagaglioni.

CAMILLI 6: Solita partita tutta cuore e polmoni a lasciar solchi in giro per il campo. La sua generosità lo rilega nella zona meno nobile del campo a coprire più che a offendere. (Dal 31’ st ZAGAGLIONI 6: entra senza paura, dopo l’infortunio, in un campo fangoso. Le sue geometrie colorano subito le azioni di gioco, anche se il Grosseto non riesce ad acciuffare i tre punti).

BOCCARDI 6: Senza il gol beffa a tempo scaduto il suo voto sarebbe stato sicuramente 7. Pesano, però, le tante occasioni fallite anche se ha dato l’anima senza risparmiarsi per tutta la gara. (Dal 42’ st DEL NERO 5: spiccioli di gara e finale amaro. Manca di attenzione in occasione del gol).

VANNI 6: Partita discreta condita da un gol, realizzato subito dopo il rigore sbagliato, che stavolta non pesa come tutti avrebbero sperato. (Dal 29’ st MOLINARI 5: si costruisce nei quindici minuti finali alcune occasioni che però non concretizza).

ANDREOTTI 6: Forse il migliore in campo. Lotta, corre e finalmente si mostra anche generoso e in linea con la squadra. Si procura il rigore del momentaneo vantaggio, serve due assist importanti e sfiora in più di un’occasione la rete. Il suo voto risente chiaramente del pareggio nel finale. (Dal 36’ st PIERANGIOLI 5,5: la sua velocità si perde in un terreno pessimo per la tecnica dei biancorossi. Prova a dare il suo contributo, con grande generosità, ma senza però incidere).

MAGRINI 6: La squadra gioca con meno pressione e con più tranquillità, e questo è anche merito suo. Ha però bisogno di diventare più cattiva e concreta sotto porta. Tutto sommato però, al di là dell’amarezza finale, il Grifone ha mostrato un buon gioco e anche miglioramenti individuali. Da risolvere prima possibile l’handicap del gol.