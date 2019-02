Gavorrano più forte di squalifiche e San Gimignano: vittoria corsara per 2-0

SAN GIMIGNANO – Riprende con un 2-0 corsaro la risalita del Gavorrano verso la zona playoff del girone E di serie D, di nuovo a spese del Sangimignanosport. Quasi ricalcato il successo del match di andata ma stavolta nonostante tre importanti assenze fra i titolari rossoblù, squalificati dal giudice sportivo, e il campo ostile.

Contro un rivale non insormontabile sulla carta e penultimo in classifica i minerari hanno imposto il loro gioco e vinto con segnature di Jukic e Gomes, sempre più decisivi in area di rigore e a segno nella prima frazione di gioco. Nella ripresa ancora chance per gli ospiti per triplicare ma concluse senza la necessaria freddezza. I locali cercano dal canto loro di mettere in difficoltà gli avversari ma senza creare grossi pericoli alla porta difesa da Salvalaggio.



“Nonostante le assenze – commenta il mister Giulio Biagetti – il Gavorrano ha disputato davvero una bella partita. Chi ha sostituito gli squalificati lo ha fatto in maniera impeccabile, dimostrando di poter essere loro stessi dei titolari. E’ stata una partita difficile: il San Gimignano cercava punti per la sua classifica, ma siamo stati bravi, dopo aver messo a segno le due reti nel primo tempo, a non correre grossi rischi. I ragazzi sono stati bravi a giocare palla a terra su un campo pesante, abbiamo fatto la partita e i tre punti sono più che meritati. I loro due gol annullati? Dalla panchina non li abbiamo visti ma mi hanno detto i ragazzi che erano abbastanza netti”.

SANGIMIGNANOSPORT: Chiarugi, Donati (34′ st Marconcini), Neri, Ticci (34′ st Ciardini), Borri, Cela, Calamassi, Borgarello, Michelotti, Veratti, Alagia, Micchi (10′ st Paparelli). A disposizione: Porcelli, Orlandini, Colibazzi, , Giardulli, Viani. All. Simone Marmorini.

GAVORRANO: Salvalaggio; Capozzi, Placido, Mastino; Grifoni, Costanzo, Cerretelli (38′ st Fontana), Bracciali; Lamioni, Gomes; Jukic (32′ st Carlotti). A disposizione: Martelli, Ferrante, Pardera, Balloni, Scognamiglio, Koci, Brunacci. All. Biagetti.

ARBITRO: Tartarone di Frosinone; assistenti Starnini di Viterbo e Pasqualetto di Aprilia.

MARCATORI: 4′ Jukic, 36′ Gomes.

I risultati della 25esima giornata: Cannara-Viareggio 1-0, Ponsacco-Ghivizzano Borgoamozzano 1-1, Prato-Massese 3-1, Querceta-Bastia 1-2, San Donato Tavarnelle-Aglianese 1-1, San Gimignano-Gavorrano 0-2, Sangiovannese-Pianese 1-2, Sinalunghese-Seravezza Pozzi 0-3, Trestina-Scandicci 1-0, Tuttocuoio-Montevarchi 1-2.

La classifica: Pianese 47 punti; Ghivizzano 46; Ponsacco, Seravezza Pozzi e Tuttocuoio 45; San Donato 42; Montevarchi 41; Trestina 39; Gavorrano 37; Cannara e Sangiovannese 34; Viareggio 33; Prato 30; Real Forte Querceta 28; Aglianese, Bastia 27; Sinalunghese 23; Scandicci 22; San Gimignano 15; Massese 12.