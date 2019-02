Cup, interruzione del servizio: attenti alle prenotazioni

GROSSETO – A causa di un intervento tecnico, l’Asl Toscana sud est comunica che domani, lunedì 4 febbraio, dalle 13:30 alle 14, il sistema CUP 2.0 subirà una momentanea interruzione, per cui non sarà possibile svolgere le attività di prenotazione e disdetta delle prestazioni sanitarie.

L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi.