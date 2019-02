FOLLONICA – Otto rioni, otto reginette, altrettanti carri, mascherate, presidenti… C’è un intero mondo dietro al Carnevale di Follonica. Un mondo che vive e lavora tutto l’anno per offrire alla città, ma anche a tutta la provincia, uno spettacolo tra i più belli nell’ambito delle manifestazioni carnascialesche grossetane e non solo. E per conoscere i rioni, uno per uno, abbiamo pensato ad una lunga cavalcata per presentarvi segreti e curiosità di questa edizione 2019, la 52esima. Il primo rione di cui parleremo è il Capannino.

Carro: Il carro del rione Capannino si chiama “Don’t worry… Be happy!” e ha come grande ispiratore la figura di Bob Marley. «Uscire dalle righe. Uscire dagli schemi – afferma la presidente Monica Belloni -. Sicuramente è ciò che abbiamo fatto noi del Capannino quest’anno. Trattando un tema particolare e molto discusso in questo periodo: la legalizzazione della Cannabis e dei suoi derivati, (marijuana e hashish). Viviamo in una società falsamente aperta alle novità. Ostentiamo libertà e democrazia, ma siamo ancora un “paesone”, non pronto a tante novità. E, visto dal punto di vista del Capannino, la proibizione di queste droghe leggere, che vorremmo ricordare avere anche effetti terapeutici scientificamente provati, serve solo ad alimentarne l’uso scorretto. La disinformazione è la più grande pecca. Ragazzi disinformati sull’argomento comprano illegalmente ciò che loro credono essere Marijuana, correndo il serio rischio di incapparsi in altre sostanze chimiche provenienti da chissà dove e aventi chissà quali effetti collaterali. Detto ciò, prendiamo anche la parte ironica e semplicemente… rilassiamoci! Lasciatevi trasportare da un’ambientazione naturale ricca di Flora, dove il colore predominante è il verde. Lasciatevi cullare dalla musica reggae, non a caso il mascherone principale rappresenterà Bob Marley… e divertitevi, siate felici… Spensierati! E non giudicate… Che l’unica a poterlo fare, in questo caso… è la nostra Reginetta».

Reginetta: La reginetta è Daiana Caponi e ha 26 anni. Sono molto felice di questa opportunità, perché è una bella esperienza che ti mette in contatto con tanta gente, ti mette in contatto con i bambini dando a tutti tanta gioia».

Organigramma: presidente: Monica Belloni, vicepresidente: Andrea Caniatti Zinzi, cartai: Roberta Cianchi, Elvio Macii, segretaria: Sara Ventura, contabile: Lorenzo Ardiccioni, costruttori: Yassine El Meskauoi, Lorenzo Ardiccioni, Gianni Paolini, Federico Ramazzotti

Corpo di ballo: Romina Raffaelli, Catia Ramazzotti, Serena Lucentini, Lucia Iezzi, Sara Ventura.