Rabbia Follonica, a Trissino un pareggio amarissimo

TRISSINO – Pareggio amaro per l’Impredil Follonica, che avanti per 3-1 si fa rimontare e pareggia 3-3 a Trissino.

Pronti via e Rubio porta avanti i padroni di casa, ma in 7 minuti, dopo il 10′, i biancazzurri segnano tre volte con Banini, Marco Pagnini e ancora Banini. In doppio vantaggio all’intervallo il più sembra fatto per la squadra di Enrico Mariotti.

Nella ripresa dopo 4 minuti Rubio riporta sotto il Trissino. I minuti passano, il Follonica si difende con ordine, ma quando il blitz sembra cosa fatta, a 77 secondi dalla fine, arriva le beffa con il pareggio di Nicoletti.

Sabato 9 febbraio l’Impredil tornerà a giocare davanti al pubblico amico, ospitando il temibile Lodi.