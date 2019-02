GROSSETO – Un corso che è durato per due giorni, tra teoria e pratica, e che ha insegnato alla squadra Opsa (Operatore polivalente di salvataggio in acqua) della Croce rossa ad intervenire anche in situazioni drammatiche come quelle alluvionali.

Il corso ha portato in Maremma ieri e oggi il personale OPSA dei comitati di Grosseto, Siena, Bagno a Ripoli e Incisa. Attività svolta su due giornate, una teorica nelle sale di Croce rossa Grosseto ed una pratica nel torrente Salica, in località San Martino.

Grazie all’istruttore nazionale del comitato di Siena il corso ha fornito agli operatori la preparazione per poter intervenire in scenari alluvionali. Sono stati trattati i fondamenti di autosoccorso e di primo intervento nel soccorso alluvionale durante un’inondazione e i comportamenti da tenere nei medesimi scenari. Sono stati trattati i DPI (dispositivi di protezione individuale), la sicurezza degli operatori, e le nozioni sull’idrologia ed orografia.