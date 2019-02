MANCIANO – Aggiornamento ore 15.47: Strada a tratti allagata anche sulla provinciale della Campigliola tra Manciano e Vulci.

News ore 15.30: In queste ore, su decisione dell’ufficio di Protezione civile del Comune di Manciano, gli attraversamenti a scivolo delle strade comunali di Cirignano e Onteo vengono chiusi per motivi di sicurezza a causa dell’ingrossamento del torrente Elsa, che in queste ore sta innalzando il suo livello di portata.

Il consigliere Luca Giorgi sta seguendo la situazione in contatto con le squadre di Protezione civile della Misericordia che sta monitorando il territorio e tutto il reticolo idraulico minore. «Si segnalano anche strade comunali secondarie che si stanno allagando perché le fossette non ricevono più – afferma Giorgi -. Si raccomanda prudenza per chi le percorre».