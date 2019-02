Il Comune ha deciso, arriva il nuovo parco giochi

GROSSETO – In futuro anche Braccagni avrà il suo parco giochi.

L’iniziativa è partita da una raccolta firme fatta da alcuni cittadini della frazione, che sono stati ricevuti dall’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale. Durante l’incontro, l’assessore si è reso disponibile a proporre il progetto di un nuovo spazio verde destinato ai più piccoli, entro i tempi di un mese e con l’impegno di presentarlo alla cittadinanza in un nuovo incontro. Nel frattempo, sarà individuata l’area dove far sorgere il parco giochi.

“Questa amministrazione – commentano il sindaco, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale – si dedica a riqualificare, dove è possibile, le strutture e i parchi giochi già esistenti in città, sia tramite i lavori che con l’inserimento di nuovi giochi.

In questo caso prendiamo in considerazione l’idea di creare un nuovo parco giochi, laddove non esiste, mostrando grande attenzione verso le esigenze delle famiglie dei bambini e le loro abitudini. Valorizziamo le frazioni del territorio grossetano, con l’obiettivo di migliorare l’aspetto e la funzionalità dei luoghi pubblici”.