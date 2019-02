Giorni Verdi: ecco il nuovo calendario della cura del verde in città e il programma delle potature

GROSSETO – Nuovo appuntamento con la rubrica de IlGiunco.net, realizzata in collaborazione con la società Sistema, “Giorni verdi”. Ecco gli ultimi aggiornamenti sul taglio dell’erba in città e nel Comune di Grosseto per il periodo che va dal 21 gennaio al 3 febbraio 2019.

Programmazione taglio erba

Dal 04/02/2019 al 15/02/2019

DATA ZONA ATTIVITA’ 04/02/19 Ultimazione zone sportivi e Pizzetti Causa pioggia 1 giorno di ritardo sulla precedente programmazione. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole 05/02/19 Inizio zone Gorarella e Oliveto comprese tra parco di via Giotto via del Sarto e via Caravaggio. Il taglio erba nel parco di via Giotto verrà effettuato a condizione che lo stato del terreno, causa le piogge degli ultimi giorni, permetta l’intervento senza arrecare danni al manto erboso. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole 06/02/19 Continuazione zona Gorarella Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole 07/02/19 Batignano e ultimazione zona Gorarella Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole 08/02/19 Inizio zona Casalone, compresa tra via del Sarto via Lazzaretti Alberto Sordi e via Visconti. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole 11/02/19 Continuazione zona Casalone. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole 12/02/19 Ultimazione zona Casalone inizio zona Glicine e Crespi comprese tra via Aurelia sud e ingresso città (quattro strade). Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole 13/02/19 Ultimazione zona Glicine, inizio e fine quattro strade e piazza Peppetti. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole 14/02/19 Inizio piazza Lulli e zona Saracina, compresa tra via De Barberi e via Vivaldi. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole 15/02/19 Continuazione zona Saracina inizio zona Alberino. Taglio erba aree a verde spartitraffico parchi e scuole

Potature – In questa settimana hanno avuto inizio le potature che il Comune di Grosseto, tramite l’ufficio Verde Pubblico, ha programmato per il 2019, che avrà una durata di circa tre mesi, completo di tutte le vie e le varietà di alberature.

Si fa presente che per permettere lo svolgimento dei lavori, nelle vie interessate verranno predisposti dei cantieri mobili con l’apposizione di divieti di sosta, scusandoci con i cittadini per gli inevitabili disagi chiediamo loro il rispetto di tali divieti, in modo da velocizzare al massimo l’operazione di potatura.

Qui trovate il calendario completo delle potature da consultare: LINK.