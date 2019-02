Gara a porte chiuse alla pista Armeni fra il Circolo Pattinatori e il Follonica B

FOLLONICA – Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox è impegnato domenica alle 19, alla pista Armeni, contro i giovani del Follonica B in un derby particolare. La partita verrà giocata infatti a porte chiuse dopo gli incidenti avvenuti nella precedente giornata tra il Siena e gli azzurrini del Golfo. Le intemperanze hanno riguardato sia i giocatori di casa (Borracelli è stato squalificato per dodici turni) che dirigenti e genitori del Follonica.

Per questo il giudice ha deciso di vietare l’ingresso al pubblico per questa tredicesima giornata di serie B.

La corazzata biancorossa si presenta al Capannino con l’intenzione di far valere la sua superiorità tecnica e di fare un altro passo avanti verso la matematica qualificazione per le Final Eight. Vecoli e compagni hanno attualmente otto punti sull’Hockey Viareggio secondo in classifica e ben undici sul Follonica A, terzo, con sei gare da disputare.

“Il divario tra le due squadre – sottolinea il tecnico Massimo Mariotti – ci dovrebbe far star tranquilli, anche se dobbiamo fare i conti con le difficoltà di gestione degli allenamenti per le assenze di Gucci e Gemignani, con Brunelli che continua ad essere a mezzo servizio: in settimana cerca di limitare i tiri e spesso non partecipa alle partitelle finali. In virtù di quello che sta succedendo su alcuni campi caldi da una parte è un bene giocare a porte chiuse. A questo punto della stagione non ci possiamo permettere squalifiche, per non rischiare di compromettere il grande lavoro fatto fino ad ora”.

Non ci sono dunque novità nell’elenco dei dieci convocati, con Alessandro Bardini e Federico Angeloni che avranno di dare anche in questa occasione il loro apporto.

I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Vecoli, Lugli, Rosati, Bardini, Brunelli, Angeloni, Battaglia.