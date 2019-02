MONTE ARGENTARIO – Una piattaforma di calcestruzzo e pietra, con una scalinata dello stesso materiale, costruita per avere un facile accesso al mare. È stata scoperta dai finanzieri della Sezione operativa navale di Porto Santo Stefano.

Dalla scogliera la scalinata risaliva a monte fino a raggiungere le abitazioni private. «La costruzione di tali opere realizzate per ottenere un agevole accesso al mare – afferma la Guardia di finanza -, non curanti del mancato rispetto del territorio e dell’ambiente tutelato dal vincolo paesaggistico, sono dannose sia per la scogliera naturale, che per il letto di un ruscello interrotto e modificato nella sua morfologia.

Al termine delle indagini è scattata la denuncia per il responsabile della realizzazione delle opere, per i reati di occupazioni abusive su suolo demaniale, abusivismo edilizio su aree sottoposte a vincolo paesaggistico, distruzione e deturpamento di bellezze naturali.

«Tali attività rientrano nell’ambito di una più ampia azione di vigilanza, prevenzione e tutela del pregevole patrimonio ambientale dell’Argentario da tempo avviate dalla Guardia di Finanza, anche attraverso il sinergico impiego dei mezzi della propria componente Aeronavale» conclude la nota.