Situazione sbloccata: assicurata la gestione finanziaria e contabile della scuola

«In attesa di un concorso che è stato appena bandito per la copertura di numerose sedi vacanti in tutta Italia, l’Istituto “Zuccarelli” di Sorano era rimasto l’unico Istituto toscano che, nonostante i diversi interpelli dell’Ufficio scolastico provinciale, era rimasto scoperto. I contratti collettivi nazionali e regionali prevedono, in assenza di una graduatoria dei dsga, l’assegnazione dell’incarico agli assistenti amministrativi disponibili che fanno domanda; nulla è previsto qualora manchino gli aspiranti».

«Data l’eccezionalità della situazione e considerato il vuoto normativo, era necessario trovare un’intesa tra i vari uffici dell’Amministrazione». La dirigente dell’Istituto Zuccarelli esprime «grande soddisfazione per la soluzione concordata nel corso dell’incontro presieduto dal prefetto di Grosseto, Cinzia Torraco». Erano presenti per l’USP la provveditrice Monica Buonfiglio, per la ragioneria dello Stato Giuseppina Cuomo, per la scuola la dirigente, Pinuccia Selis e la collaboratrice Micci Francesca, il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili e due esponenti sindacali (Roberto Mugnai per dirigenti scuola e Russo per la CGIL). «Questa vicenda dimostra che, a tutela dell’interesse pubblico, le istituzioni sono in grado di dare una risposta efficace, nella prospettiva di collaborazione e di assunzione di responsabilità».