Quasi un metro e mezzo di neve sull’Amiata: ecco le piste e gli impianti aperti

AMIATA – Nei giorni scorsi è caduta tanta neve su tutta la montagna toscana. Ha nevicato fino alla notte tra giovedì e venerdì e in quota la neve raggiunge quasi il metro di altezza all’Abetone, un metro e 40 centimetri sull’Amiata.

Oggi venerdì 1 febbraio un innalzamento delle temperature ha portato pioggia anche in quota ma le previsioni annunciano temperature in calo già da questa notte, con ancora nevicate, domenica ci sarà un miglioramento e infine da lunedì 4 febbraio è attesa un’intera settimana che, secondo le previsioni, sarà all’insegna del tempo stabile. In tutte le stazioni gli addetti confermano che la tanta neve caduta nei giorni scorsi, subito ben battuta e lavorata, è più che sufficiente a superare la fase di oggi un po’ più calda.

Dunque è il momento di pianificare le giornate sulla neve, grazie anche alle offerte proposte dalle varie località.

Il Bollettino (i dati su piste e impianti aperti sono da considerarsi «Salvo avverse condizioni meteo»)

Amiata: altezza neve cm 70/140. Impianti aperti oggi 3/8 (sono le sciovie Jolly e Asso di Fiori e la seggiovia Macinaie per un totale di 5 piste su 12). Aperta una pista di fondo. Le aperture del fine settimana di impianti e piste saranno decise in base all’evoluzione del meteo. Seguire gli aggiornamenti su amiataneve.it

Abetone/Val di Luce: altezza neve cm 35/90, impianti aperti domani (sabato 2 febbraio) 16/17 salvo meteo avverso. Aperti tutti i collegamenti sci ai piedi. Aperti gli snowpark del Pulicchio e in zona Sprella in Val di Luce. Info: multipassabetone.it

Doganaccia: altezza neve cm. 40/60, impianti aperti 4/4. La sciovia Faggio di Maria è aperta fino alla stazione intermedia. Aperti i collegamenti sci ai piedi tra le piste: info: doganaccia2000.it

Garfagnana: altezza neve cm 40/60, impianti aperti 5/5. Sono aperti tutti gli impianti del Casone di Profecchia e di Careggine. Aperte le piste da fondo del Passo delle Radici incluso il collegamento con Piandelagotti.

Lunigiana/Zeri: altezza neve 40/60, impianti aperti 3/3. La stazione rimarrà aperta tutti i giorni. Aperti il rifugio e l’albergo Gran Baita. Info: zumzeri.eu

Le promozioni

Sull’Amiata skipass feriale a 15 euro il martedì e il giovedì.

A Zeri skipass festivo a 15 euro per gruppi. Nei giorni feriali Skipass gratuito per le giornate bianche delle Scuole della valle.

All’Abetone skipass feriale a 30 euro (28 per over 65) il martedì mercoledì e venerdì.