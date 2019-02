Porto di Talamone, il piano regolatore nel prossimo consiglio comunale. Si parlerà anche dell’ex idroscalo

ORBETELLO – È pronto il Piano regolatore portuale di Talamone che andrà in adozione del Consiglio comunale nella seduta del 15 febbraio. «Un altro successo dell’attuale Amministrazione comunale e un altro punto del programma che viene soddisfatto – afferma la lista Patto per il Futuro -. Dopo due anni di intenso lavoro anche questo traguardo viene raggiunto».

«Inoltre il 15 febbraio in Consiglio comunale sarà portato in approvazione l’avvio del procedimento relativo al piano strutturale – prosegue la nota -. Nelle prossime settimane toccherà anche al piano operativo (ex regolamento urbanistico). Come da nostro programma nell’area ex Idroscalo sorgerà un Polo scolastico per materne, elementari e medie dotato di palestra, un Polo sportivo che rilancerà una struttura Canottieri abbandonata da decenni ma che ha espresso tanti campioni e un museo dedicato alle Trasvolate Atlantiche e a Italo Balbo. Dopo quasi un secolo di totale abbandono dell’area e tante inutili chiacchiere finalmente qualcosa di concreto che viene avviato dall’attuale Amministrazione comunale per risanare e rilanciare l’area con la celebrazione, attraverso un museo, del nostro passato».