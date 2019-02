Pizza che passione, i nuovi diplomati di Confcommercio realizzano creazioni gourmet

GROSSETO – Da “La tortella”, con ricotta e spinaci, prosciutto cotto e noce moscata, che riprende la tradizione dei tortelli maremmani, a “Raggio di Sole” con mozzarella gialla, fiori di zucca, zucchine, mortadella e granella di pistacchio, passando per la “Contessa”, con pomodoro, mozzarella, fiocchi di latte, rucola, pomodori piccadilly e polvere di prosciutto crudo.

Sono solo tre delle particolarissime e golosissime pizze nate dall’estro degli ultimi partecipanti al corso “Pizzaiolo” organizzato da Ascom Confcommercio Grosseto.

Alessandro Angeloni, Orlanny Patricia Burgos de Jesus, Marco Colosi, Yaquelin Faba Benitez, Marcello Napolitano e Fausto Stortini, a conclusione delle 40 ore del corso, hanno realizzato, in tutto, ben dodici buonissime pizze che hanno potuto degustare anche amici e parenti, a dimostrazione delle capacità acquisite.

La cerimonia della consegna degli attestati si è svolta presso la sede del corso “Farine e dintorni” in via Zircone a Grosseto, alla presenza del titolare Roberto Lo Re, a cui è andato un ringraziamento, del docente Paolo Niccolucci e, per Confcommercio, del presidente provinciale del sindacato balneari Sib Enrico Franceschelli.

“Se riuscirete a trasmettere la vostra passione ai clienti – ha detto Franceschelli ai partecipanti – arriveranno per voi anche le gratificazioni”.

A congratularsi con i “diplomati” pizzaioli anche Paolo Niccolucci, che ha riconosciuto nel gruppo un buon potenziale. “È stato un corso divertente – ha detto il docente – dove è emersa molta inventiva e grande passione, che sta alla base della buona riuscita di qualsiasi corso formativo professionale”.

Franceschelli ha poi aggiunto un consiglio: “Non trascurate mai la qualità dei prodotti. La pizza va anche oltre la tradizione, e quindi ben venga anche la fantasia e l’innovazione, purché sia sempre garantita la qualità”.

I corsi di formazione per pizzaioli sono richiestissimi, in quanto sono molte le posizioni lavorative aperte per la prossima stagione estiva, presso i ristoranti e le pizzerie della costa e dell’intero territorio.

Il prossimo corso professionale si svolgerà a Massa Marittina, organizzato da Confcommercio in collaborazione con Lone Wolf, ed inizierà il 4 febbraio. La nuove edizione grossetana, invece, partirà in data 11 marzo. Per maggiori informazioni, contattare l’associazione al numero 0564 417941, oppure scrivere a info@ascomformazionegrosseto.it.

