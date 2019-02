GROSSETO – L’atteso sbalzo termico è arrivato. Temperature in aumento in tutta la Maremma, con temperature nel capoluogo che nei prossimi giorni potrebbero oscillare tra i 10 e i 15 gradi.

Situazione simile in tutta la Maremma, perfino nei comuni amiatini sono attese temperature massime attorno ai 10 gradi centigradi. Più caldo farà sulla costa.

Oltre all’aumento delle temperature era attesa pioggia. E’ caduta nelle ultime ore, continuerà a cadere in abbondanza per tutto il fine settimana in gran parte della provincia. Previste precipitazioni anche intense.

CLICCA QUI PER TUTTE LE PREVISIONI COMUNE PER COMUNE