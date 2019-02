Permessi ztl in scadenza, appello ai cittadini: «Fate attenzione»

GROSSETO – Il 31 marzo è prevista una delle scadenze periodiche dei permessi permanenti di accesso alla Ztl del centro storico di Grosseto (esclusi residenti, domiciliati e possessori di garage). L’Amministrazione comunale chiede quindi ai cittadini di controllare il proprio permesso ed eventualmente di recarsi agli uffici di via Zanardelli – a Grosseto – per il rinnovo. Lo sportello è aperto il lunedì e il venerdì mattina, dalle ore 10 alle 13, e il martedì e il giovedì, il pomeriggio, dalle ore 16 alle 19. Il numero di telefono cui fare riferimento per tutte le informazioni del caso è 0564.488520.