Parco Maremma, Ezio Puggelli nel direttivo dell’Ente

GROSSETO – «Accogliamo con soddisfazione la nomina di Ezio Puggelli nel Comitato direttivo dell’Ente Parco della Maremma, ratificata nella seduta odierna del Consiglio regionale della Toscana».

«E’ un risultato del lavoro del coordinamento regionale di Forza Italia e siamo certi che condurrà il suo mandato nel pieno interesse del territorio. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro».

Lo affermano il Coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana on. Stefano Mugnai e il Capogruppo azzurro in Consiglio regionale Maurizio Marchetti.