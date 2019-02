Nuova illuminazione e videosorveglianza: il Comune investe in sicurezza

GAVORRANO – «Sono stati recentemente affidati alla ditta esterna i lavori per dotare l’autoparco comunale di un impianto di videosorveglianza a tutela del parco mezzi ormai ricostituito nella sua completezza, del capannone e di chi ci lavora» lo scrive l’assessore ai lavori pubblici del comune di Gavorrano Daniele Tonini.

«L’importo totale di questo lavoro è di 2.973 euro, e rappresenta solo un primo passo dato che nei programmi della nuova amministrazione altri saranno i punti del nostro territorio soggetti a videosorveglianza. Alla stessa ditta sono stati inoltre affidati lavori per interventi sulla pubblica illuminazione. Naturalmente si tratta di un primo stralcio non esaustivo dei fabbisogni del nostro territorio, ma comunque rappresenta un primo passo dopo anni di immobilismo».

«Nello specifico verranno messi 12 nuovi pali dell’illuminazione pubblica nelle seguenti localizzazioni – sottolinea Tonini -: in via della Finoria a Gavorrano, oltre il potenziamento dell’illuminazione nella scalinata di via della palestra, mentre a Potassa è previsto un nuovo lampione sull’Aurelia, a Caldana un lampione nuovo in via Alessandrini e uno nuovo in via Roma, a Grilli un nuovo palo in via Marco Polo , ed infine alla Castellaccia in via della Repubblica due nuovi pali della luce, il tutto per un totale di 12.425 euro. Pertanto l’investimento totale per questo primo stralcio di interventi affidati è di 15.398 euro».