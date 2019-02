Maremmare presenta il programma 2019: «Organizzeremo un InfluencerTour»

ORBETELLO – Il Consorzio Maremmare ha presentato il suo programma di attività di promozione e pianificazione territoriale per il 2019. “Sono felice di presentarvi il programma di attività del consorzio Maremmare per il 2019 – afferma il presidente Bruno Nocera -. Un programma che prevede un’intensa attività promozionale della Costa d’Argento. Parteciperemo a tre fiere internazionali come quella di Berlino, Monaco e Londra; organizzeremo sul territorio un InfluencerTour con Instagramer provenienti da tutto il mondo che durerà per tutta la stagione turistica. Oltre a ciò intensificheremo le campagne online per essere visibili come territorio ed essere competitivi con i nostri principali concorrenti italiani e del mediterraneo”.

“Non abbiamo dimenticato la Formazione professionale, settore sul quale abbiamo deciso di investire: un personale qualificato aumenta il livello del territorio – prosegue -. Per ultimi ma non meno importanti, abbiamo messo in programma tre Forum su tematiche turistiche per sensibilizzare gli operatori: il primo sarà in marzo e si parlerà di Cicloturismo, un settore in continua crescita sul quale il territorio deve investire”.