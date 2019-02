Le ragazze dei Vvf ritornano in campo contro il Santa Croce: obiettivo ripetere il match di andata

GROSSETO – Giro di boa per le atlete di Prima Divisione femminile dei Vigili del Fuoco di Grosseto. Si gioca alle ore 18,30 il primo turno del girone di ritorno, con la compagine grossetana ospite del Santa Croce.

La gara di andata terminò con il punteggio di tre set a uno in favore delle maremmane. Lo staff tecnico delle biancorosse spera che lo stesso risultato si possa ripetere anche in questa occasione e conquistare i tre punti in palio. Dopo i risultati altalenanti arrivati nelle ultime prestazioni 2018 e le prime del 2019, le “Vigilesse” dovranno impegnarsi a fondo per dare continuità al successo di Cecina facendo ancora i conti fra infortuni e influenze, che purtroppo la settimana di stop del campionato non è riuscita a fare superare al cento per cento.

Un impegno che le maremmane dovranno vincere ad ogni costo per non rimanere indietro in classifica rispetto alle squadre avversarie che le precedono nel girone. Nel frattempo l’allenatore delle grossetane dovrà fare a meno dell’alzatore Bianchi che non è stato convocato per problemi di lavoro, così come di Valente. Questa la probabile formazione che scenderà in campo a Santa Croce: Cavaliere, Zanelli, Pileri, Serini, Setelia, Cocco, Montemaggiore, Barbero, Giuseppini, Chiappelli, Cosci. All. Canapicchi. Dir. Paolasso.