La lettera di un cittadino: «Strade piena di buche: carreggiata pericolosa»

GROSSETO – «Sono un cittadino che percorre ogni giorno, per molte volte, la strada provinciale delle Collacchie, vorrei segnalare la situazione in cui si trova la carreggiata all’altezza del depuratore della città dove sono presenti da diversi mesi una serie di numerose buche che rendono la carreggiata pericolosissima, ai limiti della transitabilità – afferma Tiziano, un nostro lettore -, le foto che allego dimostrano chiaramente la situazione alla quale non ho riscontrato nessuna iniziativa per eliminare il problema».