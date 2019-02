La Lega con Salvini: anche a Grosseto i gazebo per la raccolta firme per il caso Diciotti

GROSSETO – Anche a Grosseto e Follonica si terrà, nel fine settimana, la raccolta firme pro Salvini promossa dalla Lega, per testimoniare sostegno e solidarietà al ministro dell’Interno per il caso Diciotti. Tra sabato e domenica i gazebo dove sarà possibile firmare saranno due, dislocati nel capoluogo, dove saranno presenti anche eletti e dirigenti provinciali, e come detto nella città del Golfo.

Ecco di seguito orari e indirizzi:

Sabato 2 Febbraio dalle ore 10 alle ore 19 GROSSETO – Corso Carducci – fronte Farmacia Billi:

Sabato 2 Febbraio dalle ore 10 alle ore 18 FOLLONICA – Via Parri angolo via Roma

Domenica 3 Febbraio dalle ore 10 alle ore 18 FOLLONICA – Via Parri angolo via Roma

In altre realtà, come ad esempio Isola del Giglio, sarà possibile contattare i referenti di zona della Lega per sottoscrivere a favore di Matteo Salvini.