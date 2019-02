La Gea in rosa con appena sei giocatrici alla trasferta col Don Bosco, Furi: «Servirà forza mentale»

GROSSETO – Continua l’emergenza in casa Sanitaria Ortopedica Gea Grosseto. La formazione grossetana, che ha adesso quattro punti di vantaggio sulla terza in classifica, si presenterà domani sabato sera alle 21,15 a Figline Valdarno, per affrontare il fanalino di coda Don Bosco, con sole sei giocatrici. Il coach Furi, oltre a Chiara Camarri, in attesa di operazione al crociato del ginocchio, deve rinunciare alla capitana Marta Nalesso, Bianca Bellocchio, Eleonora Scurti e Sofia Bargagli.



Servirà dunque tanto sacrificio, come del resto è successo nelle ultime settimane, per tornare a casa con l’undicesima vittoria stagionale. La Sanitaria sta fronteggiare queste difficoltà con tanto carattere e un grande grandissimo ed è bravo il tecnico a tenuto unito il gruppo. “Nonostante tutto siamo secondi in classifica – dice Furi – E’ un periodo impegnativo per me e per le ragazze che devono fare il lavoro delle compagne assenti. I risultati ci stano dando ragione e mi piacerebbe vedere cosa siamo capaci di fare con la squadra allenata e al gran completo. Il Don Bosco è ultimo in classifica ma io ho un solo cambio, per cui non sarà una passeggiata. Servirà la solita forza mentale, insieme a qualche nuova soluzione tattica”.

In caso di vittoria, tra l’altro, la Sanitaria Gea, attesa alla prima di tre trasferte consecutive, potrebbe blindare il secondo posto: il Viareggio ospita l’imbattuta capolista Pielle Livorno.

Coach Furi ha a disposizione Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Caterina Mancioppi, Sarah Tamberi, Francesca Benedetti.

Il programma del 13esimo turno: Baloncesto-Quartiere 5, Galli SGV-Femme San Miniato, Pall. Viareggio-Pielle Livorno, Don Bosco Figline-Sanitaria Gea, Pall. Piombino-SBL Altopascio.

La classifica: Pielle Livorno 24 punti; Gea Grosseto 20; Viareggio 16; Quartiere 5 Firenze, Galli S.Giovanni Valdarno 14; Altopascio 12; San Miniato 10; Baloncesto 6; Piombino, Figline 2.