Il musicista Massimo Merone al Festival di Sanremo: suonerà il secondo violino

GROSSETO – C’è anche un’eccellente rappresentanza maremmana al prossimo Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Dal 5 febbraio il musicista grossetano e direttore d’orchestra Massimo Merone farà parte dell’orchestra Sinfonica di Sanremo alla sessantanovesima edizione del più famoso evento canoro italiano, nelle vesti di secondo violino in qualità di aggiunto. Un’altra grande soddisfazione nella ricca carriera di Merone, già attivo nella città ligure proprio come direttore dell’orchestra locale, impegno che assolve anche per l’orchestra “Città di Grosseto” e altre orchestre nazionali.



Dopo lunghi studi di conservatorio dedicati principalmente alla musica classica, concerti ed esperienze Massimo ha così trovato uno sbocco lavorativo, se non il più prestigioso, nell’ambito della musica leggera: un passaggio che può sembrare inimmaginabile, ma che è richiesto a chi vuole lavorare in ambiti altamente professionali come quello di Sanremo. Per il musicista grossetano questa non è neanche la prima volta a contatto con musiche e spartiti contemporanei: da ricordare la precedente collaborazione con Peppe Vessicchio per la trasmissione Amici oltre che con cantanti di fama quali Ornella Vanoni, Giorgia, Gianna Nannini e Irene Grandi.



E adesso, per lui, l’ennesima grande prova professionale, nel palcoscenico più famoso d’Italia e visibile in diretta su Rai1. “E’ un onore calcare il palco dell’Ariston – ha commentato – e poter collaborare con musicisti di alto livello. L’orchestra, che si esibisce dal vivo, accompagna magistralmente le canzoni in gara e gli sketch dei presentatori. Tante le ore di prova, ma di sicuro si tratta di un’esperienza a cui non si può rinunciare. Durante le prove si lavora serenamente accompagnando i cantanti e i tre conduttori Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele nelle brillanti performance che potrete vedere. Sarà un festival divertente”.